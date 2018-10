Bayern Monaco, Barcellona e soprattutto Arsenal. Sono tanti i club su Cengiz Under, ma il club londinese non sembra interessato già a gennaio a presentare un'offerta alla Roma. “Non credo molto nella finestra invernale di mercato, anche se ci sono delle eccezioni – ha detto il ds dei londinesi Raul Sanllehi al Daily Mail –. Però se si è lavorato bene durante l’estate, con la giusta pianificazione, e la squadra sta giocando al livello sperato, non si dovrebbe sfruttare questa finestra di mercato. Secondo me serve solamente per le emergenze. Se ci sono grandi infortuni o se c’è la necessità di sistemare qualcosa che seriamente non va. Io punto molto di più sul mercato estivo”.