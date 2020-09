C’è sempre l’Arsenal su Amadou Diawara. Il guineano - protagonista inconsapevole del pasticcio di Verona - è un obiettivo dei “Gunners”, che presenterebbero un’offerta alla Roma nel caso in cui non riuscissero ad arrivare a Thomas dell’Atletico Madrid e Aouar del Lione. Alla Roma potrebbe interessare Torreira in cambio.