Mkhitaryan è al centro di una trattativa per il riscatto che si annuncia difficile: l’Arsenal è disponibile allo scambio con Justin Kluivert, ma non intende versare alcun conguaglio, come invece la Roma sperava. Un’operazione alla pari non conviene ai giallorossi che vogliono almeno 15 milioni. Lo riporta il Corriere della Sera.