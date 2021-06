Pau Lopez, infortunato fino a settembre, non resterà alla Roma. Il suo futuro potrebbe essere in uno dei top club della Liga. Dalla Spagna segnalano che l'Atletico Madrid sta valutando il portiere giallorosso come possibile vice di Jan Oblak. L'attuale secondo portiere dei colchoneros, Ivo Grbic, ha chiesto infatti di essere ceduto in prestito. Lo riporta Marca.