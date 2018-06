Aldair, ex difensore della Roma, parla a Romanews.eu di Alisson, portiere giallorosso e del Brasile che piace al Real Madrid: "Alisson ha fatto una stagione importante sia in campionato che in coppa. Il Presidente dice che Alisson resterà ma ci sono tante offerte e non si capisce bene cosa possa succedere. È chiaro che se arrivano offerte di questo tipo, Alisson potrebbe andar via"