L'ex difensore della Roma Aldair ha parlato dell'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa: "E' l'uomo giusto - ha detto in un'intervista al Messaggero - Per mandare le cose verso la direzione giusta c'era bisogno di una persona come lui. Mi ricordo quando Sensi prese Capello: la prima stagione mettemmo le basi per vincere lo scudetto, magari succede la stessa cosa con Murinho".