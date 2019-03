L'ex difensore della Roma ora in forza al Vasco da Gama Leandro Castan, ai microfoni di Centro Suono Sport, ha parlato del suo passato in giallorosso e ha consigliato alla sua ex squadra di riprendere Sabatini come Ds. Il Brasiliano infatti ha dichiarato: "Al 100% consiglierei alla Roma di riportare Sabatini a Roma: non ho mai conosciuto un direttore sportivo più forte di lui, è bravissimo in quello che fa, è un numero uno, ama tanto la Roma, conosce bene l’ambiente. Ho seguito la Roma in questo ultimo periodo, credo che dopo questi problemi avuti dalla squadra, Sabatini sarebbe l’uomo perfetto per ricostruire la Roma e riportarla in alto".