Umberto Gandini, ex direttore esecutivo del Milan ed ex amministratore delegato della Roma, ha commentato l’operato di alcune società calcistiche in relazione agli scarsi risultati ottenuti. Le sue dichiarazioni su Twitter non si riferiscono ad alcun club in particolare, ma lasciano presagire il riferimento alle ex società in cui ha lavorato: “Non si può ambire a una grande squadra in campo se non si ha una grande società (in termini di cultura, credibilità, competenza) alle spalle. Parere personale sempre valido”.