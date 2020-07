Maxime Gonalons, centrocampista del Granada, ex Roma, ricorda i momenti in giallorosso al sito ufficiale del Lione, suo ex club: “Il campionato italiano è di altissima qualità, molto tattico. A volte puoi fare un’ora e mezza di allenamento solo sugli schemi, per esempio. All’inizio è stato difficile perché i metodi sono molto diversi da quelli che conoscevo, ma alla fine questa attenzione per la tattica mi è servita molto. Inoltre, nella mia prima stagione alla Roma, siamo andati alle semifinali di Champions League e siamo stati vicini all’impresa contro il Liverpool”.