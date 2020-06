Quattro anni dopo la sua ultima partita in Italia, Jérémy Menez è pronto a tornare. Il francese, in scadenza di contratto con il Paris FC, ha trovato l’accordo con la Reggina, neopromossa in Serie B. L’esterno ex Roma e Milan ha già fatto infiammare i tifosi amaranto con un selfie scattato in aereo e la frase “Sud, j’arrive”. Tuttavia per l’approdo definitivo di Menez si dovrà attendere e non accadrà prima di giovedì, quando il diesse Massimo Taibi rientrerà in città dopo aver trascorso a Modena il lockdown. Tutto lascia presagire che la presentazione dell’ex Roma (3 anni in giallorosso e uno scudetto sfiorato) arrivi martedì 23 giugno, quando saranno limati gli ultimi dettagli di contratto.