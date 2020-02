Ex sia di Roma che di Atalanta, Ivan Pelizzoli è stato il portiere più pagato della storia giallorossa prima dell'avvento di Pau Lopez. Ecco proprio le sue parole rilasciate a la Gazzetta dello Sport



Pelizzoli, che gara sarà?

Una bella partita, sotto ogni punto di vista. Perché la Roma non può perdere il treno Champions e perché l’Atalanta può invece allungare. Sarà una sfida apertissima.



Di fatto, quasi una finale…

Diciamo una pseudofinale: chi vince si porta un bel pezzo avanti, pure a livello mentale.



Dove l’Atalanta è più forte della Roma e viceversa.

L’Atalanta mentalmente. Sono una squadra affiatata e il fattore casalingo peserà. La Roma invece ha dei giocatori di valore, che possono fare la differenza quando vogliono. Ad iniziare da Dzeko. A Roma c’è chi lo critica? Una follia, anche se criticavano pure Batistuta.



Muriel segna ma va in panchina, Kalinic non funziona.

Muriel se entra a partita in corsa è devastante, fa la differenza e cambia le partite. Nella Roma invece manca un’alternativa a Dzeko, quando non c’è o non è in forma. Fonseca è “Dzeko-dipendente”: quando gira lui la Roma va, gioca bene, trova un riferimento davanti e ha più personalità.



Da portiere a portiere, cosa pensa di Pau Lopez?

Un buon portiere. Ma se dovessi sceglierne uno per una grande squadra, probabilmente sceglierei altro.



Senza Cristante e Diawara, rialzerebbe Mancini?

Sì. quando ha giocato da mediano ha sempre fatto bene, dando equilibrio. Per me è un grande giocatore.