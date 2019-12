Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma del secondo scudetto, non è di certo banale. Oggi a Radio Radio ha parlato di Lulic, inviso alla società giallorosso dopo il gol del famigerato 26 maggio, con parole molto lusinghiere: ​“Lulic è diventato il mio mito. È un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio. Quando hai una manovalanza così, ogni situazione si può risolvere. Ha 33 anni ma è ancora uno bello tosto, con giocatori così vai lontano.