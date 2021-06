Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma e Sampdoria, parla a Il Messaggero: "Mourinho? Nessuna ruggine, siamo amici. Ricordate quando fui esonerato dal Leicester? Si presentò in conferenza stampa con la felpa con le mie iniziali, fu una cosa speciale. E' senza dubbio ancora lo Special One, avete dubbi? I Friedkin hanno fatto una grandissima operazione, hanno preso uno dei migliori al mondo in poche ore, senza che nessuno sapesse. Ora la città tornerà al centro del dibattito mondiale e poi sono convinto che Mou farà bene, è un mago della tattica, sa fare il suo mestiere, con i romanisti poi... Lui è un condottiero di popoli, i romanisti impazziranno".