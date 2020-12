Gianluca Scamacca piace molto anche alla Roma. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, sull’attaccante classe ’99, cresciuto nel vivaio giallorosso, ci sono pure la Fiorentina e soprattutto il Milan. Il Sassuolo, proprietario del cartellino e che a ottobre lo ha ceduto in prestito secco al Genoa, chiede però 25 milioni di euro. I neroverdi, tra l’altro, qualche mese fa avrebbero rifiutato un’offerta di 17 milioni da parte del Benfica di Tiago Pinto, che a gennaio potrebbe quindi riprovare ad acquistarlo, stavolta lavorando per la Roma. Scamacca, nel corso di questa stagione, con la maglia del Genoa ha realizzato 6 gol in 12 presenze complessive. Si tratterebbe di un ritorno per l'attaccante che è cresciuto nelle giovanili giallorosse.