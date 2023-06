Ola Solbakken, dopo appena 6 mesi, potrebbe già lascare la Roma. Come riportato da Il Tempo, sull'esterno norvegese c'è l'interesse dell'Hoffenheim che avrebbe già contattato l'entourage del calciatore senza però presentare nessuna offerta ufficiale al club giallorosso. Arrivato a parametro zero lo scorso novembre, dopo essersi liberato dal Bodo/Glimt, la sua cessione rappresenterebbe una totale plusvalenza per le casse della Roma che si avvicinerebbe sempre di più ai 30 milioni richiesti dal settlement agreement firmato con la Uefa.