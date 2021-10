La Roma è alla ricerca di un esterno basso, in particolare destro, visto che su quella corsia lo Special One può contare praticamente soltanto su Karsdorp. Il nome in pole-position, pur sapendo che non è troppo semplice andare a prenderlo, è Noussair Mazraoui, nato in Olanda, nazionale marocchino, ventiquattro anni, cartellino di proprietà dell’Ajax. Un contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno, cosa che ridimensiona, e pure di parecchio, la valutazione del cartellino che l’Ajax l’estate scorsa aveva fatto sapere fosse di oltre venti milioni. Il nome dell’olandese con radici marocchine, possiamo dire con ragionevole certezza è sottolineato in rosso nella segretissima agenda di Tiago Pinto. Mazraoui rappresenta il primo obiettivo della Roma per dare a Mourinho quello che il tecnico ha chiesto, valutando il giocatore, considerata una posizione contrattuale a un passo dalla scadenza, tra i cinque e gli otto milioni di euro.