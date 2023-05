La Roma si appresta a vivere un'estate di mercato incandescente con tutti o quasi i propri elementi offensivi che potrebbero per una motivazione o per l'altra dire addio. Paulo Dybala, la stella più importante, ha due clausole rescissorie per l'Italia e per l'estero molto basse che tentano diversi club e lo stesso vale per Tammy Abraham, che non ha clausole, ma che è corteggiatissimo sul mercato. Il contratto di Belotti è in scadenza, e il rinnovo di El Shaarawy resta bloccato. Di fatto solo Solbakken è certo di una permanenza.