Gonzalo Villar sta vivendo una involuzione in una stagione che resta ancora più che positiva per lui.ha giocato forse la sua peggior partita del 2021 ma: con Milan, Parma e Bologna infatti il copione è stato lo stesso. Troppi i palloni persi sulla sua trequarti, poco l'apporto in fase di costruzione. Lo sache nelle partite che contano (ieri Diawara era squalificato) lascia lo spagnolo in panchina come accaduto con l'Ajax e come accadrà a Manchester.e già oggi ne vale almeno cinque volte di più visto l'ottimo rendimento dell'andata e un comportamento da professionista esemplare fuori e dentro il campo. Quindi il giudizio sulla sua annata resta positivo ma in futuro è saggio affidarsi solo su di lui?L’eventuale arrivo di Sarri, infatti, mette al centro del gioco proprio quel ruolo che ha fatto le fortune dicon l’ex tecnico di Napoli e Empoli in panchina. Oltre alla punta e al portiere, quindi, Tiago Pinto potrebbe essere costretto a metter mano pure a centrocampo. Convincecapitano dell’Under 21 olandese e in grado di ricoprire più ruoli tra cui quello di gestore delle strategie di centrocampo. I contatti sono stati confermati visto che un intermediario ne ha parlato proprio con Pinto qualche settimana fa. Il prezzo non è troppo elevato (20 milioni), lo stipendio nemmeno. Più difficile arrivare a​La richiesta di 40 milioni potrebbe essere abbassata dall’inserimento di qualche contropartita giovane sempre gradita a Carnevali (vedi in passato Politano o Frattesi).