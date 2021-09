L'entusiasmo dei tifosi per una squadra reduce da quattro successi consecutivi si riscontra anche nei biglietti venduti. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per le due gare contro Sassuolo e Cska sono previsti, al momento, oltre 50.000 tifosi. Numeri importanti calcolando la capienza ridotta dell'impianto romano causa norme anti COVID-19.