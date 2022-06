Tra gli obiettivi della Roma c'è quello di trattenere Bryan Cristante in giallorosso. Il centrocampista è entrato nel mirino di diversi club ma la dirigenza sta studiando il piano per il rinnovo. Se non dovesse rimanere, Il Messaggero fa sapere che l'eventuale sostituto sarebbe stato individuato in Rolando Mandragora, che dopo la stagione in prestito al Torino - aveva il diritto di riscatto ma non l'ha esercitato - tornerà alla Juventus.