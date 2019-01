Per Defrel è stato un inizio di stagione tra alti e bassi con la maglia blucerchiata e ora potrebbe essere costretto a salutare. Perché a Genova c’è un inamovibile Quagliarella, ci sono Saponara, Caprari e Ramirez ed è arrivato Manolo Gabbiadini, che costerà 12-13 milioni di euro, il che rende difficilissimo il riscatto per Defrel, fissato a 18,5 milioni. Per questo motivo la Roma, che detiene ancora il suo cartellino, si sta guardando intorno. Si è interessata, come riporta Tuttosport, l’Atalanta. La Roma verrebbe incontro ai nerazzurri per entrare in una corsia preferenziale che porti a Gianluca Mancini.