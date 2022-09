Finito il mercato e le voci su un possibile addio di Zaniolo, i dirigenti della Roma sono pronti a sedersi a tavolino con l'agente del giocatore per trattare il rinnovo. Il Messaggero ha svelato le cifre della richiesta dell'entourage del giocatore, che vorrebbe un ingaggio da top player; per questo c'è ancora distanza ta richiesta e proposta della società, che non vorrebbe andare oltre i 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.