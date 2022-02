Willian, ex Chelsea e Arsenal, è tornato in estate in Brasile. In un'intervista a Fourfourtwo.com ha parlato di un interessamento da parte della Roma a giugno. Ecco le sue dichiarazioni:



È vero che avresti potuto rimanere in Europa in estate, ma hai scelto di tornare a casa?

"Quando ero in trattativa con il Corinthians, ho ricevuto un'offerta da Lione. Anche il Milan era interessato e il mio agente ha parlato con Mourinho che voleva portarmi alla Roma. È un mio grande amico, ma le cose con il Corinthians sono progredite più velocemente e ho pensato che sarebbe stato bello tornare in Brasile. Ho ricevuto molti messaggi che mi chiedevano di venire – si vedeva che le persone erano davvero entusiaste. Oltre a ciò, è stata anche un'opportunità per avvicinarsi al radar della squadra nazionale, quindi ho parlato con mia moglie e le mie figlie ed erano tutti a bordo, il che ha reso la decisione più facile".