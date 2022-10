Un pericolo concreto pende sulla Curva Sud, scriveIl Tempo. È ancora in vigore la diffida per il settore caldo del tifo romanista dopo la pena – sospesa per un anno fino al prossimo 2 novembre – decisa dal Giudice Sportivo per punire i cori e gli ululati razzisti rivolti ai milanisti Ibrahimovic e Kessie durante la gara della scorsa stagione contro i rossoneri all’Olimpico. La chiusura per un turno della Curva Sud scatterebbe qualora gli arbitri o gli ispettori federali segnalassero comportamenti analoghi dei tifosi di quel settore in occasione della prossima gara in programma con il Napoli. In questo senso preoccupa il fatto che la Roma sia stata appena multata per i cori di discriminazione territoriali cantati dai sostenitori giallorossi presenti a Genova lunedì scorso e rivolti proprio ai napoletani.