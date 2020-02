Perez in discoteca, Dzeko a pranzo al mare, Fonseca sorridente a Siena. Le immagini social della Roma in vacanza due giorni dopo il flop col Bologna ha fatto infuriare i tifosi. Tra radio e social la tifoseria ha sfogato tutto il suo malcontento per la stagione giallorossa. Come detto ieri sono comparse foto di Mancini a pranzo a Fregene, Pellegrini a Ostia, Dzeko a Santa Severa, Villar in centro, Carles Perez in discoteca e Kalinic allo zoo. "Nessuno dice che dovevano restare in clausura - uno dei tanti commenti delle ultime ore - ma neanche ostentare così la loro serenità. E noi a starci male".