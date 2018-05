Quattro milioni da versare a luglio, poi altri 5,81 nel 2019. Sono circa nove i milioni che la Roma dovrà ancora pagare per Gerson Santos, arrivato nel 2016 dal Fluminense per una cifra complessiva di 18,9 milioni di euro (è il brasiliano più pagato della storia giallorossa). Come riportato dal portale brasiliano Lance, il club giallorosso dovrà ancora depositare due rate, ridiscusse con il club sudamericano e con un fondo inglese che possiede una percentuale del cartellino del giocatore.



DENUNCIA – Sempre dal Brasile, secondo il portale Oglobo, la famiglia Gerson starebbe passando dei guai giudiziari per alcuni terreni non pagati al precedente proprietario. Miguel Nassaralla ha infatti denunciato la famiglia dell’attaccante della Roma per non aver ricevuto alcuna somma dall’operazione portata a termine più di due anni fa, e per di più starebbe ancora pagando le bollette della luce e le spese condominiali. Nassaralla ha chiesto lo sfratto della famiglia Gerson, il padre-agente del romanista ha dichiarato tramite i suoi legali: “Ho la coscienza pulita e continuerò ad essere la persona onesta che sono da sempre. Cerco sempre di fare tutto nel modo giusto e soprattutto legale, come i miei genitori mi hanno insegnato, e come io ho insegnato ai miei figli”.