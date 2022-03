Pensate se un giorno Josè Mourinho si fosse presentato davanti alla vostra scuola. Allenatore Special, per davvero. Per credere chiedere a Filippo Missori, terzino della Roma Primavera che, maggiorenne da due giorni, racconta a Dreaming Roma l'emozione per il debutto in prima squadra contro lo Zorya: "E' un qualcosa che ti aspetti e non ti aspetti; stando lì, in panchina, si mischiano una serie di emozioni che non ti fanno sentire la pressione e non ti rendi neanche conto di stare all'Olimpico. Mourinho il giorno prima era venuto a scuola ma senza dirmi molto, poi dopo la partita mi ha regalato il pallone con la data; è lì e non si muove da casa, penso lo terrò sempre con me.



"Il giocatore che mi ha aiutato di più quando ho iniziato ad allenarmi in prima squadra è stato El Shaarawy, un ragazzo bravissimo sempre pronto a dare consigli; ma anche Mancini e Pellegrini, che sa cosa vuol dire fare il salto dalle giovanili alla prima squadra.