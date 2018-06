Non solo El Shaarawy, la Fiorentina ha nel mirino anche Juan Jesus. Come riportato da Premium Sport il club viola avrebbe manifestato interesse per il difensore giallorosso, già richiesto da diversi club in Europa. Dopo aver rifiutato le proposte del Torino, del Marsiglia e Del Besiktas, Juan Jesus ascolterà l’offerta della Fiorentina che dovrà anche eventualmente accordarsi con Monchi che chiede una cifra vicina agli otto milioni di euro.