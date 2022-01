Sei giorni per la caccia al regista. Mourinho si aspetta ancora un regalo dalla Roma per rinforzare il centrocampo. Il nome più seguito e nominato negli ultimi giorni è stato quello di Kamara del Marsiglia, ma l’attesa ha fatto crescere gli estimatori che ora si chiamano Manchester United e Aston Villa. E si sa, la Premier è tutta un’altra cosa. E’ lì che gioca Granit Xhaka, ormai quasi sopportato dai tifosi dell’Arsenal. Lo svizzero è stato a un passo dalla Roma in estate prima di rinnovare il contratto coi Gunners. Col possibile arrivo di Arthur a Londra, però, il rinnovo potrebbe non bastare. Per questo Tiago Pinto si è rifatto sotto sperando di poter strappare un prestito con riscatto. Difficile, ma non impossibile.



ALTRI NOMI - Nel frattempo si vagliano anche altre soluzioni meno impegnative. E’ il caso di Banega. L’argentino, bandiera di Siviglia e Valencia, vuole tornare nel calcio che conta a avrebbe avuto un primo contatto con la Roma. In scadenza, e portoghese, è Xeka del Lille così com Grillitsch. Prendibili per 7-8 milioni. Quelli che Pinto si aspetta di ricavare da Diawara. Il guineano sta per tornare in Italia e vaglierà diverse offerte. Quella più interessante al momento riguarda il Torino, ma occhio pure a Cagliari, Samp o Valencia. Senza la cessione dell’ex bolognese la caccia al regista verrebbe rimandata in estate.