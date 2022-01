"Basta, da 3-1 Roma a 4-3 Juventus io non tiferò più calcio" Con questo testo scritto a penna su un pezzo di carta,"Promette" inoltre di non seguire più il calcio e di preferirgli il basket, con tanto di ufficialità nell'ultima esclamazione. Il momento nero della Roma, si ripercuote inevitabilmente anche nei piccoli tifosi, che tendono a disinnamorarsi davanti a questi risultati che per come arrivano, sono davvero contro ogni logica. Un messaggio simile ma che allo stesso tempo fa contrasto conLo sfogo del romanista Samuele ha intenerito l'ex presidente Rosella Sensi che ha ha ricondiviso il post del giovane tifoso ed ha aggiunto su Instagram le seguenti parole: "Ho letto sui social la lettera di questo piccolo tifoso. E quando i bambini parlano (o scrivono) lo fanno sempre con il cuore. Mi sono commossa, perché l. Il volto dei bambini dopo le vittorie della Roma è quello che abbiamo avuto tutti noi, è quello che ho visto centinaia di volte fuori Trigoria o allo stadio. E che mi porto sempre dentro. Mi dispiace tanto per il piccolo Samuele, ma spero che non rinunci mai a tifare la sua squadra e che un giorno, non troppo lontano, torni a sognare e magari festeggiare qualcosa di importante.È vero: a volte sostenerla rende tristi e arrabbiati. Ma ci fa sentire sempre i migliori