La Roma ha ceduto l'attaccante Ezequiel Ponce allo Spartak Mosca a titolo definitivo. Secondo Sky Sport l'argentino, in prestito in precedenza a Granada, Lille e Aek, garantirà ai giallorossi una plusvalenza di circa 400.00 euro, in quanto il club russo lo ha pagato 3 milioni di euro (più 3 di bonus) con 20% sulla futura rivendita che andrebbe alla Roma. Il 40% dell'incasso va però al Newell's Old Boys, club nel quale è cresciuto.