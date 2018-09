Il malcontento in città sale sempre di più. . Come sempre accade in questi casi, il tecnico è quello più a rischio, eppure secondo i tifosi giallorossi il principale responsabile della situazione è proprio lui: il presidente James Pallotta. Questa mattina, in via Salaria all’altezza della sede di Sky, è spuntato un altro striscione contro il numero uno americano. Due semplici parole ma chiarissime: “Pallotta vattene!“. Uno striscione che segue i cori di domenica scorsa a Bologna, sempre contro Pallotta.