Ottimismo, anche se cauto visti i precedenti. I primi controlli effettuati nella notte da Paulo Dybala fanno ben sperare anche se sarà necessario un ulteriore esame oggi per scongiurare del tutto lesioni al flessore sinistro. Ieri l'argentino è uscito al 23' della gara con la Fiorentina, una partita su cui aveva messo il marchio con un assist magico per Lukaku. Dopo un recupero in scivolata su Arthur però ecco l'allarme. La Joya alza il braccio e chiede il cambio. L'Olimpico piomba nel silenzio ricordando i precedenti muscolari di Dybala che però segue tutta la partita in panchina.

A fine gara un primo dello staff medico giallorosso controllo evidenzia un risentimento senza particolare dolore, oggi verranno svolti ulteriori esami ma tutto lascia pensare a uno stop minimo per l'attaccante che resta comunque in dubbio per la gara col Bologna di domenica prossima. Preoccupa di più Azmoun che avverte invece un forte fastidio al polpaccio. Oggi anche lui sarà sottoposto ad esami, si teme una lesione che terrebbe fuori l'iraniano per 15-20 giorni.