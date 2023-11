. Il difensore inglese (assente dalla sfida contro il Milan, datata 1° settembre) ha collezionato solo 245’ in campionato a causa di una tendinite che ne sta minando lo stato fisico. Josè Mourinho non ha potuto contare su uno dei suoi perni difensivi lungo il corso di tutto questo inizio di stagione ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero e confermato nelle ultime ore da Calciomercato.com, l’ex Manchester United sembra vicino a uscire da questo calvario. Infatti,La reale svolta è arrivata dopo il consulto medico (e inerente risonanza magnetica) a Villa Stuart, effettuata nel corso degli ultimi giorni. Lo Special One attende per poter contare su un’alternativa importante per la retroguardia difensiva giallorossa e la situazione rimane da monitorare. La speranza è che possa recuperare (tornando ad allenarsi in gruppo) in vista delle sfide contro Sassuolo o Bologna., dalle ricostruzioni fatte nel corso delle ultime settimane,Il tecnico giallorosso, infatti, non si aspettava di perdere uno dei suoi leader per così tanto tempo ed è anche rimasto deluso dall’atteggiamento dell’inglese, poco disposto al sacrificio. L’intenzione di Smalling è quella di mettersi alle spalle, in maniera definitiva, il problema che ne ha precluso la presenza in questi due mesi e mezzo. Frizioni da superare con questa nuova terapia che accontenterebbe da una parte il giocatore (determinato a tornare a disposizione) e dall’altra il tecnico capitolino che, al più presto, necessita di alternative nel reparto difensivo., viste le difficoltà al quale lo Special One dovrà far fronte.. Primo su tutti, ci vorrebbe un’offerta importante da parte di un club saudita (con alcuni interessamenti già fatti pervenire) per privare la Roma di un elemento così importante come Smalling. A meno, quindi, di clamorose proposte arabe, l’ex United rimarrà a disposizione di Mourinho. In segundis, la sessione invernale di mercato, coinciderà con l’assenza di Evan N’Dicka: il difensore, infatti, partirà con la sua Nazionale alla volta della Coppa d’Africa (che si disputerà dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024), lasciando così l’allenatore capitolino con a disposizione i soli Mancini, Llorente e lo stesso Smalling (oltre al lungodegente Kumbulla).. Urge, in ogni caso, intervenire sul mercato e qualche manovra, da parte di Tiago Pinto, sarà sicuramente presa in considerazione.Tra queste idee,, il nome più gradito da parte di Mourinho per esperienza e qualità da mettere a disposizione della rosa giallorossa. L’inglese rappresenta un’alternativa concreta, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e l’attuale infima considerazione all’interno delle dinamiche degli Spurs. L’infortunio di Van de Ven (oltre alla concorrenza di Bayern Monaco e Sporting Lisbona), tuttavia, rischia di complicare un possibile affondo a gennaio e perciò, classe 2002 del Genoa,, classe 2000 in scadenza con il Salisburgo nel giugno 2025. Uno di questi giocatori può essere il prossimo rinforzo in casa Roma. Difficile, invece, che possa arrivare a Trigoria più di un acquisto: servirebbe, appunto, un’offerta irrinunciabile da parte dell’Arabia Saudita per Smalling.