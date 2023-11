giocatore che dall’inizio della stagione ha collezionato appena 245’ a causa di unache ha privato Josédel perno della sua difesa. Un’assenza pesante per gli equilibri della formazione giallorossa e che rischia di protrarsi per un tempo indefinito: secondo quanto ricostruisce Il Corriere dello Sport, il calciatore inglese. Il responso non ha spostato più di tanto lo stato dell’arte, che vede Smalling convivere con un problema che causa dolori a fase alterne ma che negli ultimi giorni - a partire da quelli precedenti all’ultima sfida di Europa League contro lo Slavia Praga - non gli ha impedito di riprendere gli allenamenti col resto della squadra. Una situazione da gestire quotidianamente e che, sempre per Il Corriere dello Sport, ha provocato alcuni attriti con Mourinho., peraltro svolte a ritmi controllati. Il rapporto tra Mourinho e Smalling è forte e nasce ai tempi del Manchester United e per questoUna scelta che ha parecchio indispettito l’allenatore della Roma, che per queste ragioni sta aumentando la sua pressione nei confronti di Tiago Pinto per avere un aiuto dal mercato di gennaio., che lo ha allenato nel corso della sua ultima avventura in Inghilterra e ne apprezza il profilo per esperienza (è un classe 1994) e qualità. Oltre a rappresentare una possibile occasione dal punto di vista economico, considerando chee che le possibilità di una riconferma sono quasi nulle alla luce anche della scelta tecnica di Postecoglou di escluderlo dalle dinamiche della prima squadra. Nelle ultime settimane va tuttavia registrato l’inserimento di altre squadre che rischiano di complicare la trattativa per il calciatore inglese, come il Bayern Monaco o lo Sporting Lisbona, dove Dier ha mosso i primi passi della sua carriera, partita proprio dal Portogallo dove da bambino si era trasferito con la famiglia.- acquistato dalla Juve per 5 milioni di euro più 1,8 di bonus -, legato al club austriaco fino a giugno 2025.