Alla fine ha avuto ragione Raiola. Riccardo Calafiori volerà in Pennsylvania, negli States, per l’operazione al ginocchio. Il dottore sarà Freddie Fu, non uno qualunque, ma quello che rimesso in sesto Zlatan Ibrahimovic e di cui Raiola si fida ciecamente. Come scrive La Gazzetta dello Sport, al suo ritorno in Italia sarà seguito direttamente dallo staff della prima squadra, insieme a quello della Primavera. A 16 anni, Riccardo è pronto a prendersi tutto il tempo necessario per ritornare al 100%. Potrebbe non bastare un’operazione per rimetterlo completamente in sesto