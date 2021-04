Alessio Romagnoli e un futuro tutto da scrivere. Il rinnovo con il Milan è in dubbio tanto che non è da escludere una partenza anticipata già nel corso della prossima estate. Spettatrice interessata della situazione è la Roma: in caso di futura vendita, il 30% della somma eccedente i 25 milioni finirà nelle casse della società giallorossa.