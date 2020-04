Sarà derby anche sul mercato. Per Mario Gotze infatti non c’è solo la Roma ma anche l’interesse della Lazio. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” i biancocelesti stanno progettando un colpo alla Klose. Il trequartista è in scadenza di contratto e ha già fatto sapere che non rinnoverà con il Borussia Dortmund e che vuole lasciare la Germania per provare un’avventura in un altro campionato. La Roma è stata la prima a pensare a lui (soprattutto se Mkhitaryan non dovesse essere restare) ma Lotitodalla sua ha la quasi certezza di partecipare alla Champions. L’acquisto di Klose, nel 2011, pure lui a parametro zero, è stato uno dei colpi migliori del duo Lotito-Tare. Il problema è l’alto stipendio di Goetze.