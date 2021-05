Clima da derby pure in tribuna. Dopo il gol annulato a Muriqi per fuorigioco al 32' del primo tempo di Roma-Lazio, infatti, Juan Jesus ha rivolto un gesto palesemente offensivo verso la zona dove sedevano Claudio Lotito e Igli Tare. Il ds laziale non ha gradito, si è alzato ed è andato incontro al brasiliano. Sono volati insulti a distanza e Tare ha mimato il gesto a Lotito che gli chiedeva spiegazioni.