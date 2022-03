Il pareggio con il Torino è stata l'ennesima battuta d'arresto di un periodo complicato, ma l'Inter domani può riprendere la marcia scudetto: così la pensano i betting analyst che vedono i nerazzurri nettamente favoriti nel match di San Siro contro la Fiorentina. Il segno «1» dei campioni d'Italia è a bassa quota, 1,51. I viola hanno superato senza traumi la partenza di Vlahovic, ma il loro compito resta duro, come dimostra il «2» dato a 5,40. Piuttosto alta anche la quota del pari, fissata a 4,30. Prevale nettamente l'Over, proposto a 1,56, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,22. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è il 2-0 a 7,40. Davanti sarà sfida tra Lautaro Martinez e Krzysztof Piatek: un gol dell'argentino si gioca a 2,20, mentre per l'ex Milan una rete a San Siro vale 3,75.Domenica riflettori puntati sul derby Roma-Lazio. Una sfida dal sapore europeo quella dell'Olimpico, con le due squadre che hanno come obiettivo minimo la qualificazione in Europa League dopo aver visto sfumare quasi del tutto le possibilità di entrare nelle prime quattro posizioni. Favoriti, seppur di pochissimo, i giallorossi, che vedono il successo a 2,50. Si gioca invece a 2,65 il «2», mentre il pari è in quota a 3,30. Match da Goal quello dell'Olimpico: la quota è 1,63, con il No Goal a 2,10. In attacco è sfida tra Ciro Immobile e Tammy Abraham, che insieme fanno 34 gol in questo campionato. Entrambi vedono la rete a 2,20. Trasferta sulla carta agevole per il Milan, impegnato a Cagliari dove il successo si gioca a 1,61. Un successo per i sardi paga 5 volte la posta, mentre la «X» è fissata a 3,85. La Juventus vuole riprendersi dall'amara uscita dalla Champions e contro la Salernitana parte nettamente favorita: l'«1» allo Stadium si gioca a 1,22, mentre la vittoria esterna dei granata vale ben 11 volte la posta. Piuttosto remota la possibilità del segno «X», che si attesta a 5,80. Anche il Napoli gioca in casa e vede il successo con l'Udinese a 1,47. Il «2» per i friulani si gioca a 6,20, mentre il pari è offerto a 4,30.