(ma non credo, dato il numero di assenze), oltre a fermare la striscia di vittorie della Lazio in campionato, la allontana presumibilmente da Juventus e Inter, dunque dallo scudetto., manda la Roma a meno dieci (e con una partita in meno, all’Olimpico con il Verona), mettendo a repentaglio, almeno teoricamente, il quarto posto dei giallorossi, l’ultimo che garantisce la Champions.Di una cosa sono certo:che lenivano le angosce dei tifosi. Perchè - lo si sa - perdere un derby a Roma è un mezzo lutto difficile da elaborare, a maggior ragione se, come questo, è certamente l’ultimo derby della stagione e si finisce per portarselo addosso fino all’anno prossimo.e non a caso i suoi ultrà, in gran massa, sono andati a Trigoria per incitare i giallorossi all’allenamento. La missione è tripla: vincere il derby perchè è sempre un grande godimento, vincerlo per togliere alla Lazio l’obiettivo scudetto e vincerlo per rafforzare il proprio quarto posto.più delle altre, seguita da quella che riguarda Diawara. I sostituti (Under per Zaniolo e Veretout per Diawara) hanno sostanza e qualità, ma non posseggono né gli strappi del primo, né il senso euclideo del secondo. Rispetto a Torino, rientra Dzeko e non è poco, mentre invece Perotti e Pastore, ancora acciaccati, andranno in panchina.e legare i movimenti di Under e Kluivert, appena recuperato da un infortunio e dunque non al meglo.. Dal punto di vsita tattico si augura la partita che meglio interpreta, ovvero quella di rimessa. Non sto dicendo che la Lazio gioca solo in contropiede, ma è un fatto che per scatenare la corsa dio te lo determini abbassando la propria linea di difesa.Richiesto di un parere, durante il recente forum dicon Alberto Cerutti e Alberto Polverosi ho detto di preferire l’Atalanta, ma. Anzi, con due esterni che attaccano tantissimo (Lazzari e Lulic) e due centrocampisti offensivi (Milinkovic-Savic e Luis Alberto) la Lazio difende spesso con soli cinque giocatori: Lucas Leiva, Radu, Acerbi e Luiz Felipe più, a turno, uno tra Lulic e Lazzari.le anche perché la costruzione non è elaboratissima.che, tra martedì e mercoledì, sono costate l’eliminazione dalla Coppa Italia, uno dei due obiettivi dichiarati dei club (l’altro è la partecipazione alla Champions). Come ha spiegato Simone Inzaghi, la Lazio non avrebbe meritato di perdere a Napoli, mentre la Roma, di fronte alla Juventus, è stata soverchiata almeno per la seconda metà del primo tempo. Fonseca, però, era privo di Dzeko. Simone ha fatto un turnover mirato. Ovviamente sull’esito finale ha pesato la forza dell’avversario.. Non per due però. Anche perchè il pari, come all’andata, non serve a consolare.