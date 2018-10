Ieri pomeriggio un volo della Ryanair diretto da Roma a Marsiglia è partito con qualche minuto di ritardo a causa di un simpatico siparietto avvenuto a bordo. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, erano infatti circa 150 i tifosi laziali presenti sul volo (su 177 passeggeri complessivi), e, presi dall’euforia della trasferta, cantavano a squarciagola i cori della Curva Nord. Una famiglia francese (padre, madre e due bambini) che aveva passato qualche giorno in città, ha provocato i laziali mostrando loro un pallone comprato in un negozio ufficiale della Roma. tifosi biancocelesti presenti sull’aereo hanno cominciato a fischiare, al punto che uno steward è dovuto intervenire e, sequestrando il pallone (riconsegnato una volta atterrati) fra gli applausi dei laziali, ha riportato la calma.