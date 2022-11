La Roma, dopo le due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, incontra la Lazio, reduce invece dalle due sconfitte rimediate contro Salernitana e Feyenoord. Nel derby capitolino in programma domenica pomeriggio i betting analyst di Olybet.it vedono avanti il successo giallorosso, a 2,07, sul colpo biancoceleste offerto a 3,79. Nel mezzo il pareggio fissato a 3,54. Più equilibrio invece tra Over 2.5, a 1,87, su un match con meno di tre gol dato a 1,97. Josè Mourinho punta sul momento d’oro di Nicolò Zaniolo, in rete contro Verona e Ludogorets. Il tris dell’attaccante romanista si gioca a 3,75, quota che sale a 20 in caso di prima doppietta in Serie A. Maurizio Sarri invece si affida su Pedro, ex dell’incontro, già capace di punire i giallorossi nel derby di andata dello scorso anno. Un nuovo timbro dello spagnolo vale 4,75 volte la posta, in vantaggio su un assist dell’ex Barca proposto a 5.