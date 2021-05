Quello di stasera all'Olimpico potrebbe anche essere il derby dei saluti per Simone Inzaghi alla Lazio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo il tira e molla dei mesi scorsi l'allenatore e il presidente Lotito si sono dati solo un generico appuntamento a fine campionato. Si incontreranno sicuramente e magari nel giro di poche ore risolveranno ogni questione e prolungheranno il rapporto iniziato cinque anni fa, ma il vertice potrebbe anche sancire una distanza non facilmente colmabile. Considerando anche il troppo tempo fatto trascorrere senza arrivare ad un accordo.



Una situazione di incertezza nella quale continuano a fioccare le voci di sondaggi di Lotito presso altri allenatori e di avances di altri club nei confronti di Inzaghi. Il derby di questa sera può però nuovamente sparigliare le carte.