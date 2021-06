Le cinque giornate? Sabato 26 e domenica 27 come ogni fine settimana meno raccolta e smaltimento, stavolta meno ancora del solito: il 30 per cento dei dipendenti e addetti alla raccolta si è fatto assente per vari e svariati motivi.. Va bene, fanno quattro giorni di monnezza lasciate in strada. il quinto? Il quinto è mercoledì 30 sciopero. Rifiuti a Roma, una storia fetida con politici bugiardi, pavidi eppur feroci e brutali nell'infliggere la pena della convivenza con la monnezza sotto casa. Fatta di sindacati e aziende pubbliche complici e inguaribili nella loro inefficienza. Fatta di gente sempre in ira funesta verso...se stessa. Una storia della decomposizione del viver civile quella del ciclo dei rifiuti a Roma. E una storia dove i "buoni" non solo non arrivano mai, è che proprio non ci sono.Perché? Perché entrambe le cose? Perchè uno Stato laico riconosce, protegge e garantisce il cittadino. E cittadino è la condizione giuridico sociale ed etica che emancipa (emancipa!!!) da ogni altra identità, religiosa, etnica, di censo, di genere, sessuale...L'emancipazione da oltre altra identità è l'unica possibilità di una reale uguaglianza davanti alla legge.Dà un senso oppressivo e speriamo sbagliato di ciclicità.Presunzione di essere immune, presunzione che lo fossero gli Europei 2020. Invece a cavallo della formula itinerante il contagio sosta in uno stadio e rimbalza in una città. E poi si fa un altro giro.Variante Maleo.Mille combattenti per la malattia altrui, mille militanti e miliziani dell'anti salute hanno organizzato un campo scuola e addestramento al boicottaggio attivo del prossimo. Lo hanno chiamato rave, località Maleo. Ma la variante Maleo è relativamente poca cosa, relativamente piccolo è il suo esercito, quindi fa relativamente piccolo danno. Però, però... i mille resteranno impuniti. Impunibili?a. E' la variante più forte, forte della sua "normalità". Una festa, un festone tra ragazzi in vacanza, la cosa più naturale e normale...E' la capitale di un Sud renitente al vaccino. Sicilia e Calabria hanno le maggiori percentuali di over 60 non vaccinati (ancora circa 2,5 milioni). E la variante Delta non manda in ospedale o in obitorio i vaccinati.E...BUONA ESTATE, in maiuscolo e per davvero.