Seduta di allenamento pomeridiana oggi a Trigoria. I fari erano puntati soprattutto sui nazionali ma sia Pellegrini che Zaniolo hanno svolto lavoro personalizzato così come tutto il resto del gruppo. Nicolò sosterrà esami strumentali alla coscia tra qualche ora anche se c'è ottimismo. Entrambi domani potrebbero tornare in gruppo e farcela per la gara col Sassuolo anche se il capitano potrebbe partire dalla panchina. A parte anche Diawara mentre Smalling sarà sicuramente a disposizione col Sassulo.