La Roma è pronta a dire addio a Justin Kluivert con sei mesi di ritardo. O d’anticipo? Dipende dai punti di vista, scrive La Gazzetta dello Sport. Fosse stato per i giallorossi, l’olandese portato nella Capitale da Monchi nel 2018 sarebbe un giocatore di proprietà del Fulham già da tre mesi. Nel destino dell’ex Ajax è spuntato il Valencia, la squadra allenata da Rino Gattuso che - quasi sul gong - ha ingaggiato il classe ‘99 nell’ultimo giorno della sessione estiva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.



LE CONDIZIONI - Gattuso considera preziose le qualità del ragazzo e - a fine stagione - non vorrebbe perderlo. Ovviamente per comprare Kluivert con sei mesi d’anticipo, il Valencia pretende un importante sconto dalla Roma. A Trigoria sono disposti a lasciar andare definitivamente Kluivert già a gennaio. Ma senza saldi. Il general manager Pinto infatti non accetterà meno di 10 milioni di euro e pretende una percentuale sulla futura rivendita: una decisione già comunicata al Valencia, che continua a studiare la situazione.