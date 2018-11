: Simeone inciampa sulla sua guancia e Banti concede il rigore, che Veretout realizza magistralmente, nonostante lo svedese avesse intuito.: Biraghi lo controlla ottimamente in fase offensiva, non disputa la sua miglior partita in generale. Fino al gol è negativo, poi sfrutta l'uscita non perfetta di Lafont e insacca una rete importantissima.: è un pitbull, non risparmia nessuno. Forte della presenza di Fazio al suo fianco, controlla Simeone e raramente lascia spazio a fraintendimenti.: è talmente roccioso che serve un assist di un compagno di squadra per liberare il diretto avversario in occasione del rigore.: a lampi. La Fiorentina attacca principalmente dalla sua parte, il serbo soffre e quando Chiesa svaria è difficile prenderlo.: solamente Milenkovic e il palo gli negano l'eventualità della rete. Si muove tra le maglie del centrocampo alla ricerca dello spazio e del guizzo.: è un metronomo in mezzo al campo. Ammonito per un fallo su Biraghi, detta i tempi e fa girare la Roma: abbastanza bene nelle due fasi.: imperdonabile l'errore sul retropassaggio dal quale scaturisce il rigore su Simeone. Non graffia in avanti, dove viene fermato ripetutamente dalla difesa viola.(dal 28' st: la mossa del tutto per tutto. Basta Florenzi, il ceco svaria sulla trequarti senza trovare la giusta collocazione per far male): i giochi del destino terminano oggi la propria corsa, perché essere titolare nello stadio che lo ha 'scartato' è la chiusura di un cerchio composto da Bernabeu, Nazionale e tutto il resto. La sua storia passa da Firenze, dove Corvino lo ha svincolato all'ultimo giorno di mercato nel 2016: sliding doors per il classe '99, che da quel momento ha macinato strada. Al 7' della ripresa costringe al tuffo Lafont.(dal 22' st: il suo ingresso non si nota poi più di tanto. Fisico nell'assalto finale): evanescente. Si arrende due volte a Hugo: dapprima il difensore si immola su un tiro a botta sicura, mentre nella ripresa lo ferma in contropiede.(dal 10' st: rientra tra i convocati dopo i problemi fisici e DiFra non vi rinuncia. Qualche sortita e poco più): cosa si è mangiato al 21' del primo tempo lo sa solamente lui. Pezzella e Hugo lo annientano, neanche con il fisico riesce a fare la differenza. Bomba finale, Lafont devia in angolo.All.: lancia Zaniolo dal primo minuto e inserisce Jesus al posto dell'infortunato Manolas. I giallorossi partono bene ma vengono traditi dal rigore, si sciolgono e nel momento dove tutto sembra perduto, trovano la rete di Florenzi, importantissima per non uscire dal 'Franchi' con zero punti e il morale sotto i tacchi.