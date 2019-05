Genoa-Roma 1-1



Mirante 7,5: il Genoa tira tanto ma poco volte centra la porta. Quando lo fa, però, lui si fa trovare pronto. Ma se i giallorossi escono imbattuti da Marassi il merito è suo che ipnotizza l'ex Sanabria al 95'.



Florenzi 6,5: in ripiegamento soffre la verve di Kouamé ma quando affonda lascia il segno pennellando cross mai banali per i compagni d’attacco.

(dal 44' st Karsdorp SV: mette piede in campo e la Roma prende un gol e un rigore. Ma non certo per colpa sua)



Manolas 6,5: lider maximo della difesa giallorossa. Giganteggia su Lapadula con una naturalezza quasi imbarazzante.



Fazio 6: chiama Radu al miracolo con un’inzuccata poderosa. Per il resto fa compagnia a Manolas nel tenere a bada Lapadula



Kolarov 5,5: gioca col freno a mano costantemente alzato nonostante il suo diretto avversario, Bessa, non faccia molto per costringerlo a tenere alta la guardia.



Cristante 5: distratto e confuso, perde diversi palloni che solo la pressappocaggine offensiva del Genoa rendono innocui.



Nzonzi 6: cerca di fare sempre la cosa giusta senza preoccuparsi troppo dell’estetica. Fondamentale in un paio di chiusure.



Zaniolo 5: evanescente e a tratti pure indisponente. Sembra svogliato e si becca il primo giallo di giornata per una trattenuta evitabile. Si vede solo con un tiro dal limite che chiama Radu al volo in angolo.

(dal 25’ st Kluivert 5,5: defilatissimo sulla destra, si vede poco o nulla, facendosi costantemente anticipare dall'esperto Criscito).



Pellegrini 5: la palla che sciupa alla fine del primo tempo grida vendetta. Un errore che segue la stessa falsa riga di una prestazione zeppa di sbavature.

(dal 21’ st Schick 5: si vede solo quando il medico sociale gli tampona il naso sanguinante in seguito ad un colpo fortuito. Fantasma).



El Shaarawy 7: dà l’impressione di potersi accendere da un momento all’altro ma i compagni, stranamente, lo cercano poco. Non a caso alla prima vera palla buona punisce il suo ex Grifone.



Dzeko 6,5: fa a spallate con i due armadi centrali della difesa genoana, fornendo sponde importanti ai colleghi provenienti dalle retrovie. Peccato che le scelte di questi ultimi spesso ne vanifichino il lavoro. Regala comunque l'assist del vantaggio.



All. C. Ranieri 5,5: soffre il Genoa per un’ora buona poi, alzando il baricentro della squadra, prova ad andarla a vincere venendo premiato oltre modo. Nel finale tuttavia se la vede nerissima, andando ad un passo da un KO che sarebbe stata una mazzata sulle speranze Champions dei giallorossi. Alla fine, per quanto visto, il bicchiere è comunque mezzo pieno.