Bologna-Roma: 1-2



Pau Lopez 6: impegnato quasi nulla anche se le sue parate hanno un peso specifico enorme. Il rigore non cambia la sostanza della sua prestazione.



Florenzi 6: bello il duello con Dijks finché dura, in copertura qualche affanno di troppo ma non tale da incidere sulla prestazione.



(dal 25' s.t. Spinazzola 6: sostituisce Florenzi e dopo poco i suoi rimangono in 10, obbligandolo a mantenere una posizione più arretrata).



Mancini 5: le sortite del Bologna si sviluppano spesso sulle fasce quindi il suo compito è agevolato. Nel secondo tempo va in netta difficoltà guadagnandosi due gialli e l'obbligo di abbandonare il campo.



Fazio 6.5: il migliore dietro, si fa valere su Destro che non lo impegna praticamente mai e spesso si sgancia in avanti per aggiungere peso alla manovra.



Kolarov 6.5: non arriva spesso sul fondo ma quando ci arriva confeziona regali, la punizione a testimoniare la sua qualità. Goffo in occasione del rigore concesso a Soriano.



Cristante 6: dopo un'ottima prestazione con il Sassuolo, oggi trova qualche difficoltà in più ad inserirsi e spingere. Ordinato ma scolastico.



Veretout 6: come Cristante non ha demeritato ma ha mantenuto quasi costantemente la sua posizione davanti alla difesa.



Kluivert 5.5: non riesce a ripetersi offrendo una prestazione sottotono, non affonda praticamente mai andando a sbattere sempre contro il diretto difensore.



(dal 6' s.t. Zaniolo 5.5: entra all'inizio del secondo tempo dopo il gol del vantaggio e subito prima del pareggio l'arbitro decide di graziarlo per un paio di interventi meritevoli di cartellino)



Pellegrini 6: in mezzo al campo c'è la folla, lui cerca di eludere le difese rossoblù ma gli spazi per accendersi non ci sono a parte sul finale.



Mkhitaryan 5.5: come i compagni di reparto oggi la partita non è agevole, lo schieramento tattico dei padroni di casa è quasi asfissiante.



(dal 41' s.t. Juan Jesus: s.v.).



Dzeko 7: nel reparto avanzato è quello più in palla, svaria su tutto il fronte rendendosi perno centrale dell'azione tanto da arrivare al gol che vale la vittoria.





All. Fonseca 6: non si vede l'esuberanza e la qualità fornita contro il Sassuolo ma il pallino rimane spesso in mano ai suoi e i tre punti lo confermano.